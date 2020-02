La serata di ieri è una di quelle che lasciano perplessità, la sconfitta contro il Verona per 2-1 al Bentegodi è un ko difficile da metabolizzare per tutto l’ambiente bianconero. Sarri dovrà rimboccarsi le maniche assieme alla sua squadra per trovare quel bel gioco tanto acclamato che porti a risultati ben diversi. Ieri Cristiano Ronaldo ha provato a tenere in piedi la baracca segnando il gol del momentaneo vantaggio, una rete che lo porta ad essere il primo giocatore della storia del club ad essere andato a segno per 10 partite consecutive in Serie A. Proprio il fenomeno portoghese non si perde d’animo e lancia un messaggio ai tifosi tramite Instagram: “Non è stato il risultato che volevamo, ma dobbiamo continuare a lavorare duramente per raggiungere i nostri obiettivi".