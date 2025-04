Il messaggio social di Cambiaso dopo Roma-Juventus

Dopo un periodo di stop per infortunio, Andrea Cambiaso è tornato finalmente a disposizione della Juventus e lo ha fatto in una sfida di grande prestigio come Roma–Juve, andata in scena allo Stadio Olimpico. Il laterale bianconero è subentrato nel secondo tempo, mostrando subito voglia e determinazione in un momento delicato della stagione.Il suo rientro è una buona notizia per Igor Tudor, che potrà contare anche su di lui nella corsa serrata per un posto in Champions League. La Juventus ha bisogno di tutte le energie disponibili per affrontare al meglio il finale di stagione, e Cambiaso rappresenta una pedina preziosa per la sua duttilità e il contributo sia in fase difensiva che offensiva.

A fine gara, il calciatore ha voluto mandare un messaggio ai tifosi attraverso i social. Su Instagram ha scritto un breve ma significativo “Tutti uniti”, a testimonianza dello spirito di gruppo e della voglia di lottare insieme per un obiettivo comune.Il suo ritorno, unito a quello di altri elementi chiave, potrebbe rivelarsi determinante per una Juventus chiamata a dare il massimo nelle ultime giornate. L’obiettivo Champions è ancora alla portata: servirà compattezza e grinta, proprio come quella mostrata da Cambiaso.