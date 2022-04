50









Un passo dopo l'altro, Paul Pogba sta maturando questa consapevolezza: questi saranno gli ultimi giorni da giocatore del Manchester United. Andrà via così come aveva fatto la prima volta, ovviamente con una storia diversa alle spalle, ma comunque a zero: allo United, per ben due volte, dal talento di Paul non arriva proprio niente.



L'OCCASIONE - Va da sé che si tratterà di un'occasione. Non di quelle clamorose, però: Pogba ha avuto tantissimi infortuni in questa stagione, di fatto tutti di natura muscolare. Dunque è da maneggiare con cura, così come con cura sta valutando tante situazioni per il suo domani. C'è sempre il Psg, magari allenato dall'amico Zidane. O c'è la Juve, dove Paul tornerebbe volentieri: ha amici per Torino e una famiglia alla Continassa, con Allegri che con lui ha saputo vivere giornate importantissime.



IL MESSAGGIO - Ma Pogba non vuole lasciare così, non senza sorrisi e un minimo anche di nostalgia. Per questo il suo prossimo obiettivo è quello di rientrare prima che la stagione del Manchester sia finita. L'ha scritto su Twitter, più o meno così: "Sono assolutamente dispiaciuto per non essere stato in grado di aiutare la squadra nella partita di oggi. Lavorerò ancora di più per tornare più forte e, si spera, prima della fine della stagione. Non è finita, grazie a tutti per il supporto, United ci alzeremmo!". Ecco, non è finita. La stagione. Ma con il Manchester sì. Da un pezzo.