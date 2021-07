"Purtroppo sappiamo tutti come è andata, ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile.!". E' questo il messaggio che ha lasciatosui suoi profili social il giorno dopo la vittoria dell'Italia sul Belgio. L'ex terzino della Juventus ha giocato un'altra partita strepitosa, ma nel finale è stato vittima di un gravissimo infortunio che molto probabilmente lo terrà lontano dai campi per almeno sei mesi. Oggi il giocatore della Roma sosterrà gli esami di controllo nella capitale: i medici dovranno valutare se si tratta, come si teme, di lesione del tendine d'Achille.