Sono tanti i giocatori che in questi giorni si stanno muovendo attivamente per cercare di combattere l'emergenza coronavirus. Tutti insieme, tutti uniti. Ognuno da casa propria. Donazioni che arrivano da tutto il mondo e anche il mondo Juve non si è tirato indietro: il centrocampista Aaron Ramsey ha lanciato un messaggio a tutti i follower tra le storie del suo profilo Instagram: "Se vuoi aiutare in qualche altro modo puoi fare una donazione. Questi sono tempi difficili per chi lavora nei nostri ospedali. Qualunque cosa tu possa dare, aiuterà i più vulnerabili in questo momento".