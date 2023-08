Anche Adrine Rabiot ha voluto celebrare l'addio al calcio di Buffon e lo ha fatto attraverso i suoi account social.'Uno dei migliori portieri che il football abbia mai conosciuto, non c'è dubbio!Ma ciò che ti distingue dagli altri sono le tue qualità umane. È ciò che fa la differenza nel mondo di oggi. Puoi essere il più forte del mondo se non hai empatia, rispetto, umiltà, per me non vali niente. Hai dimostrato di avere tutto questo e anche di piùBuon ritiro Gigi. Goditi la vita'.