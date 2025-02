Il messaggio di Pogba scatena i suoi tifosi: 'Sto tornando'

Getty Images

Paulpotrebbe essere vicino al ritorno in campo. L’ex centrocampista della, attualmente svincolato dopo la separazione dal club bianconero, ha lanciato un messaggio enigmatico sui suoi profili social che ha acceso le speranze dei suoi tifosi.Il francese ha pubblicato su Instagram una foto mentre si allena in palestra, accompagnata dalla frase: "". Un indizio che sembra confermare la sua volontà di rimettersi in gioco e trovare una nuova squadra per proseguire la sua carriera.Dopo mesi difficili, segnati da infortuni e vicende extracalcistiche, Pogba sembra intenzionato a rientrare nel mondo del calcio con determinazione. Il suo futuro resta ancora incerto, con diversi club potenzialmente interessati a garantirgli un’occasione per rilanciarsi. La sua esperienza, il talento e la capacità di incidere in campo potrebbero essere elementi preziosi per molte squadre in cerca di un centrocampista di livello.

Nel frattempo, il giocatore continua il lavoro per tornare in piena forma. Il suo post social ha subito scatenato i commenti e la curiosità degli appassionati, che attendono con ansia di scoprire quale sarà la prossima destinazione del Polpo. Un ritorno in Europa? Un'avventura esotica? O magari una nuova sfida in Serie A? Il futuro di Pogba è ancora tutto da scrivere.