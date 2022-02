Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di JTv: "Un po' di sofferenza nel primo tempo, perciò è ancora più importante la vittoria. Noi bravi ad entrare nel secondo tempo e cambiare l'inerzia della partita. E' merito nostro".



LA PARATA PIU' BELLA – "Cerco di farmi trovare pronto, mi diverto in allenamento e in partita, e se si vince così mi diverto ancora di più. Nel gruppo c’è tanto entusiasmo e abbiamo iniziato a sacrificarci l’uno per l’altro. A inizio anno non succedeva. Ora stiamo diventando sempre più una squadra con la S maiuscola. Continuiamo così e ci toglieremo grandi soddisfazioni".



VLAHOVIC – "La sua professionalità mi ha colpito. Per arrivare alla Juventus ci vuole e lui lavora duro, così si raccolgono i frutti. In tanti ci mettono tempo ad integrarsi, lui non ci ha messo nulla... questo perché ha una qualità che o hai o non hai. Il tutto già molto giovane, mi ha stupito".