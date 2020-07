"In bocca al lupo per stasera" era il messaggio che M'Baye Niang ieri sera aveva indirizzato a Giorgio Chiellini. Tutto normale, se non fosse l'attaccante del Rennes è un ex Torino e i tifosi granata non hanno preso benissimo l'augurio del giocatore al capitano della Juventus prima del derby. Non è stata fortunatissima l'esperienza di Niang al Torino, e, come dimostra anche questo episodio, l'attaccante non si è lasciato benissimo con la piazza. E questo messaggio ha fatto infuriare tutti i suoi ex tifosi.