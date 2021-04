Calcio giocato ma anche calciomercato, sempre con la Juventus protagonista. Analizzando la situazione legata al futuro di Gigio Donnarumma e alla trattativa per il rinnovo di contratto con il Milan, negli studi di Sky Sport hanno parlato anche di un possibile clamoroso alla Juventus. E mentre Marchegiani stava parlando di come una volta giocatori del genere si sarebbero trasferiti da un club italiano all'altro, Caressa ha rilanciato: "E' come se Donnarumma andasse alla Juve, a quel punto scoppierebbe il putiferio".