Attraverso un post condiviso sui suoi account social, l'ex calciatore della Juve Claudio Marchisio ha postato un messaggio in cui commenta le emozioni che stanno regalando i Mondiali a tutti gli appassionati di calcio.'Le luci e le ombre di un mondo, che speravamo potesse ritrovarsi più unito sotto il cielo di un mondiale pieno di stelle. Che sia da pazzi pensare che il calcio, con tutte le sue contraddizioni, possa contribuire a cambiare qualcosa? Può darsi, ma credo che la forza per superare divisioni e incomprensioni vada trovata anche nella gioia di stare insieme, nell’energia che sa sprigionare una sana rivalità, nella voglia di conoscersi e confrontarsi. Cos’è un evento sportivo mondiale, se non tutto questo?. Più di un gioco'.