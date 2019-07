Sei in cima, cadi e ti rialzi.

Questa è la vita, questa è la mia vita!

Non sarà mai solo un gioco.

Anche questa volta mi sono rialzato

#morning #runningmotivation #stepbystep pic.twitter.com/MnAnxI9cdH — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 29, 2019

"Sei in cima, cadi e ti rialzi. Questa è la vita, questa è la mia vita! Non sarà mai solo un gioco. Anche questa volta mi sono rialzato". Cosìriparte, così il Principino, ex bianconero, cerca la nuova strada dopo gli infortuni, dopo l'addio alla Juve e quello allo Zenit San Pietroburgo. E' il suo messaggio motivazionale.​