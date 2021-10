Quello che succede a Catania fa stringere il cuore. Il nostro è un Paese unico, ma anche molto molto fragile. Subito investimenti contro il dissesto idrogeologico e le infrastrutture sostenibili. L’Italia non finisce a Roma, il Sud merita fatti non promesse! Forza Catania — Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 26, 2021

Catania e provincia sono in ginocchio dopo le piogge torrenziali che le stanno colpendo ininterrottamente da giorni, causando disagi, allagamenti e purtroppo anche vittime. Una situazione drammatica, alla quale ha voluto dedicare un pensiero - o meglio un monito - anche Lapo Elkann. Su Twitter ha scritto: "Quello che succede a Catania fa stringere il cuore. Il nostro è un Paese unico, ma anche molto molto fragile. Subito investimenti contro il dissesto idrogeologico e le infrastrutture sostenibili. L’Italia non finisce a Roma, il Sud merita fatti non promesse! Forza Catania".