Era una delle novità, il più atteso tra i nuovi volti della Juve. Dejan Kulusevski ha dato risposte positive nell'amichevole di oggi contro il Novara. Prima e unica prima del debutto in campionato contro la Sampdoria, per il quale lo svedese si candida a una maglia da titolare dopo la buona prestazione di oggi. Al termine della vittoria per 5-0 l'esterno d'attacco ha commentato la gara con un post su Instagram: "Prima partita con questo grande club". Aspettando l'inizio ufficiale della stagione.