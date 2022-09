Filipai microfoni di JTv racconta: "Mi sto rendendo conto giocando le prime partite che la Serie A è più difficile del campionato tedesco. C'è più tattica. Ma sento che cresco partita dopo partita. Spero di fare bene. Firenze? È stata una partita difficile, ma l'importante è non aver perso. Ho fatto il mio primo assist e spero di farne altri"."Non manca molto tempo, ma andremo a Parigi per giocare contro il Paris Saint-Germain e mostrare quello che possiamo fare. Milik? Sono contento di giocare con lui e anche con Dusan Vlahovic. Sono molto importanti per la squadra e devono segnare e dare il meglio".