Sami Khedira gioca a carte scoperte, racconta dei contatti con Everton e Tottenham per gennaio e parla del suo momento attuale alla Juventus, dove da inizio stagione è fuori rosa: "Finché starò qui metterò la mia esperienza in allenamento e fuori dal campo, visto che non posso farlo durante le partite. Quando andrò via vorrei che i tifosi si ricordassero di me come un grande giocatore; la miglior riserva mai vista" ha detto il tedesco a ZDF.