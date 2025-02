Il messaggio di Kelly: 'Un privilegio essere alla Juventus, tempo di sistemarmi...'

Getty e Calciomercato.com

Il saluto di Kelly alla Juventus: le parole

Lloydsi è presentato ai nuovi tifosi dellache ha voluto salutare anche attraverso un messaggio sui social. Il difensore inglese da domani sarà a disposizione diEcco le sue parole.Kelly aveva già rilasciato alcune parole al canale ufficiale della Juventus e adesso ha pubblicato un messaggio sui social: "Sono lieto di firmare in questo grande club, un posto con grandi ambizioni e storia! È un privilegio essere qui e non vedere l'ora di far parte della famiglia bianconeri. Tempo di sistemarsi e mettersi al lavoro...Apprezzo l'accoglienza e il sostegno che ho avuto finora".