Dopo l'esordio di Renato Veiga nella scorsa giornata di campionato, c'è stato il debutto dell'altro acquisto in difesaIl difensore inglese, arrivato a Torino solo pochi giorni fa, è partito dalla panchina ma è subentrato all'intervallo. Kelly ha voluto mandare un messaggio sui social dopo la partita."Prima partita. Prima vittoria. Risultato importante per tutti, è stato bello essere là fuori con la maglia della Juventus", le parole di Kelly che festeggia con una vittoria la prima uscita in bianconero. Di lui ha parlato Thiago Motta dopo la gara, facendogli i complimenti. L'ex Newcastle è entrato al posto di Savona da terzino sinistro.