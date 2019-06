di Cristiano Corbo

L'ipocrisia è figlia del costante clima di guerra, fatto di odio viscerale e palazzi immaginari da conquistare. Ma è soprattutto la soluzione semplice: a Napoli, specialmente se napoletani (veri o acquisiti), vieni cucito su qualcosa di molto più grande di te, e molto più grande di tutto il resto. Chiaramente fuffa, ma chissà perché costituito nell'immaginario collettivo come una chiamata alle armi a cui non ti puoi sottrarre, solo sottoporre. Tant'è: ti prendi la tua croce e sposi una filosofia - forte, ma difficilmente vincente - di vita. E come in un matrimonio vecchio stile, è per sempre e per forza.



RISPOSTE - Il primo pensiero di Sarri è stato svestirsi di questo morboso camice, raccogliere la sua coerenza e sfoderarla tutta. Come? Smontando le accuse. Una a una. A Insigne e alle parole di tradimento, poi 'sgamata' dalla rivelazione sui messaggi ricevuti da Sarri e pure da una posizione d'uscita dallo stesso Napoli di cui si proclama nuovo masaniello; a De Laurentiis per averlo accompagnato alla porta dopo aver fatto la storia; a tutto il popolo partenopeo, di cui capisce il rancore e i cattivi pensieri, ma al quale ha rinnovato e sempre rinnoverà tutto il suo affetto. Sostanzialmente, perché è uno vero. STILE - E l'ha fatto con stile, Maurizio. L'ha fatto ragionando e portando davanti agli occhi di tutti quanto fatto, quanto mantenuto, quanto impossibile da rifiutare. L'ha fatto con un aplomb inglese, con il sorriso napoletano e con l'arguzia dei toscani. Poi l'ha fatto da juventino vero, che sulla verità ci surfa ed è bravo soprattutto a non cadere nelle onde di questi giorni. E' una buona notizia. Per tutti. Lo è soprattutto per lui: ha imparato a nuotare da poco ed è già arrivato a fare il mezzofondista in acque difficili. Sintomo di intelligenza, sì. Soprattutto di stile. Juve o meno: fate voi.