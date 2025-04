Il messaggio di Douglas Luiz fa rumore: a cosa si riferisce e come cambiano gli scenari per il futuro

Parole che fanno inevitabilmente rumore. E non potrebbe essere diversamente. ha infatti risposto ad un tifoso della Juventus , che a sua volta aveva postato un commento sarcastico su Instagram ad una foto del giocatore brasiliano, mostrando una certa insofferenza verso le tante, troppe illazioni che sono state fatte in tempi recenti sul suo conto. Una situazione, a questo punto insostenibile, e che ha spinto l'exverso un vero e proprio sfogo.Il brasiliano, dal canto suo, ha toccato diversi argomenti: il primo quello relativo ai tanti infortuni che hanno rallentato e complicato la sua stagione, ma che, come ribadito dallo stesso giocatore, rappresentano una sorta di anomalia se si va ad analizzare il suo percorso da giocatore. Il secondo ha invece riguardato il suo stato di forma, troppo spesso diventato oggetto di polemiche e discussioni.

Il messaggio di Douglas Luiz

A cosa si riferisce Douglas Luiz?

Gli scenari per il futuro

"Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate: perché un acquisto come il mio non ha giocato due partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi: "Oh, Douglas non è in forma". Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League.Gli infortuni mi hanno ostacolato, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me!", sono le parole del brasiliano che su Instagram ha commentato la provocazione di un tifoso.Con queste parole Douglas Luiz ha provato a fare chiarezza sulla sua situazione, ribadendo come gli infortuni rappresentino un'anomalia e non una regola nella sua carriera. Fa sicuramente discutere il passaggio nel quale il brasiliano "preferisce non commentare" le possibili cause di questa situazione. Una risposta pungente che, evidentemente,Il futuro per Douglas Luiz sembra ancora tutto da decifrare, ma queste parole sembrerebbero evidenziare un evidente malcontento. Un senso di frustrazione che, in sede di mercato, potrebbe giocare il ruolo della discriminante. Arrivato a Torino per 50 milioni di euro, parzialmente ammortizzati dallo scambio con Barrenechea e Iling-Junior, il brasiliano è legato alla Juve fino al 30 giugno 2028, ma non è da escludere che la sua prima stagione in bianconero possa essere anche l'ultima.La Juventus, dal canto suo, valuta con attenzione ogni possibile scenario, consapevole che il giocatore abbia ancora molti estimatori in Premier League e chissà che proprio Douglas possa diventare una carta da giocarsi in sede di trattativa per portare a Torino chi, in questo momento, milita nella massima serie inglese. Ogni riferimento a Sandro Tonali è in questo caso puramente voluto.