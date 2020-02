non vede l'ora di tornare. Il brasiliano corre veloce verso la forma migliore, vuole mettersi alle spalle una prima parte di stagione nella quale è stato più in infermeria a combattere con guai fisici che in campo per lottare contro gli avversari. Douglas potrebbe recuperare già per gli ottavi di Champions contro il Lione, intanto su Instagram lancia un messaggio ai tifosi: "Lavoro duro per voi".