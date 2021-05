ha affidato alla propria pagina Instagram un messaggio rivolto ai tifosi per la fine della stagione: "Si conclude una stagione difficile, in cui abbiamo dovuto lottare fino alla fine per conquistare l’obiettivo. Sono contento di avere potuto dare il mio contributo e orgoglioso di far parte di questo gruppo che anche nelle difficoltà è riuscito a sollevare due trofei. Questo è il DNA Juve! Voglio cogliere l’occasione per salutare e ringraziare Gianluigi Buffon: mi riempie il cuore di gioia pensare di aver scritto una pagina della tua carriera insieme. Grazie di tutto! Forza Juve"