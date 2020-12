Rimarrai per sempre il nostro eroe. Ciao Pablito pic.twitter.com/I22PsY0pxB — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) December 10, 2020

L'allenatore della, Andrea, si è unito al coro dei messaggi di cordoglio conseguente alla notizia della scomparsa di Paolo. Questo il messaggio del tecnico: "Rimarrai per sempre il nostro eroe. Ciao Pablito", accompagnato da una foto di Paolo Rossi esultante con la maglia azzurra della Nazionale. Pirlo ha voluto ricordarlo come l'eroe del Mondiale '82 che ha ispirato e fatto sognare la sua generazione, e non solo.