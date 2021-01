"L'importante era passare il turno" ha detto Giorgio Chiellini nel post partita di Juventus-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia.120 minuti nei quali la partita si poteva quasi dividere in due parti: per i primi 30/40' la Juve ha dominato il Genoa, è andata subito in vantaggio con la rete di Kulusevski trovando poi il raddoppio di Morata. E dopo la prima mezz'ora era già 2-0. Sembrava una partita in discesa, ma i bianconeri si sono adagiati sugli allori e così la squadra di Ballardini l'ha rimontata. E' servito il '99 Rafia, giocatore dell'Under 23 al debutto assoluto tra i grandi, a regalare i quarti di finale alla squadra di Pirlo. E a far fare alla Juve un gran respiro di sollievo.