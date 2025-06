Il messaggio di Cherubini a Juve, Inter e Milan: 'Leoni interessa all'estero'. E svela la posizione del difensore

Futuro Leoni, le parole di Cherubini

Ilha messo in mostra diversi giocatori negli ultimi mesi e tra questi c'è soprattutto. Il talento italiano è seguito dai big club della Serie A, in particolare. Di lui ha parlato il direttore sportivo del Parma, Federico Cherubini, che ha chiarito quale sia la posizione del club per il giocatore.Abbiamo detto che il suo percorso, secondo noi, è appena iniziato a Parma e dovrebbe continuare", ha detto ai microfoni di Sky Sport l'ex dirigente della Juventus, che ha aggiunto: "Ad oggi non abbiamo avuto né da Leoni né dal suo entourage segnali opposti, siamo convinti che possa rimanere a Parma, o comunque che sia la cosa migliore per il Parma e per il calciatore stesso. Il mercato inizia domani e tutto può succedere”.

Leoni-Juventus, la situazione

Insomma, il Parma conferma di non voler cedere Leoni ma comunque non ha chiuso del tutto all'addio; dipenderà da che tipo di proposta arriverà e anche da quanto lo stesso difensore spingerà per il trasferimento già quest'estate. Stando alle parole del ds, Leoni non avrebbe chiesto la cessione. Senza dubbio non mancano le possibili opzioni, seguito dalle grandi squadre italiane.; non è quindi un obiettivo delle ultime settimane. Già la "vecchia" dirigenza lo aveva visionato nel corso della stagione apprezzandone le qualità. Un profilo che però non è certo passato di moda con l'arrivo di Damien Comolli e la conferma sonoUn segnale chiaro di come la Juventus sia sempre su Leoni, che è insieme a Balerdi del Marsiglia il preferito per rinforzare la difesa.