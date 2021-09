Quest'oggi il Manchester United è caduto in casa contro l'Aston Villa: risultato di 1 a 0. A far discutere il rigore sbagliato da Bruno Fernandes, con Cristiano Ronaldo che si era avvicinato per calciarlo, prima di essere allontanato da Pogba. Questa sera, è arrivato il messaggio del centrocampista portoghese:"Nessuno è più frustrato e deluso di me per aver sbagliato il rigore e la conseguente sconfitta.Mi sono sempre assunto le mie responsabilità e le ho sempre abbracciate sotto pressione in momenti come questo. Oggi ho fallito. Ma ho fatto un passo avanti e ho affrontato la sfida con la stessa ambizione e responsabilità di quando, in molte altre occasioni, la palla è finita in rete.Le critiche e le opinioni contrastanti sono una parte importante del calcio. Ho imparato a conviverci, usandoli anche per andare avanti, e li considero una parte molto importante del mio impegno a non smettere mai di cercare di migliorare e di diventare il miglior giocatore possibile, per me e per la squadra.Oggi ho preso ancora una volta la responsabilità che mi è stata data quasi da quando sono entrato nello United e la prenderò di nuovo senza alcun timore o paura quando sarò chiamato in causa.La cosa più importante per me è vincere insieme e farò sempre tutto il possibile per aiutare i miei compagni di squadra e il club ad essere il meglio possibile.Sono un giocatore che lascia tutto in campo, con grande voglia e impegno. Ed è quello che continuerò a fare.Grazie per tutto il vostro sostegno dopo il fischio finale! Sentirvi cantare il mio nome nello stadio è stato molto emozionante... Tornerò più forte per me, perché questi sono i miei standard, ma soprattutto per i miei compagni e i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto."