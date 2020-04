Un sorriso può aiutare a vivere meglio. Sempre. In questo periodo soprattutto, perché mentre sentiamo parlare di contagi, virus e morti, una persona che sorride può ridarci la luce. E' questo il messaggio che vuole mandare l'attaccante della Juventus Women, che con un sorriso postato sul suo profilo Instagram ha scritto: "Un sorriso porta allegria, simpatia, empatia, a volte invidia.. Insomma suscita sempre qualcosa.. Non sono una di quelle persone che sorride sempre; ma ora comprendo la forza di chi ride -anche quando vorrebbe piangere - di chi ride - per far sorridere coloro ai quali vuoi bene".