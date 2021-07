vuole presentarsi al ritiro della Juventus. Il centrocampista brasiliano è carico per la nuova stagione e non vede l'ora di iniziare a lavorare con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il motivo per cui aveva accettato di venire a Torino ma con il quale non aveva ancora mai lavorato. Per questo Arthur vuole mettersi subito a disposizione di Ma, poi prenderà una decisione definitiva sull'intervento da fare.