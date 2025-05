AFP/Getty Images

Il messaggio di Ardoino prima di Juventus-Udinese

L'ultima partita di campionato dellasarà anche la prima con la presenza di Tether, i n qualità di secondo azionista della società. Tether detiene oltre il 10% delle quote del club bianconero e qualche settimana fa ha aumentato la quota, inizialmente ad 8. Segnali chiari, come quello di essere allo Stadium, di come la società di criptovalute voglia inserirsi sempre di più all'interno della Juve.Paola poche ore dalla sfida contro l'Udinese, ha pubblicato sui social il simbolo della zebra, un chiaro riferimento alla Juventus. Ardoino vuole mostrare la sua vicinanza al club bianconero in un momento decisivo.