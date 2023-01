Venerdì sera la Juventus sarà impegnata nel big match del Diego Armando Maradona, contro il Napoli primo in classifica. Servirà una prova di forza per tentare di avvicinarsi ulteriormente ai partenopei e riaprire così i sogni scudetto. Non è dello stesso avviso però il centrocampista del Napoli Zambo Anguissa, che sui social ha postato il seguente messaggio.'+3 continuiamo cosi!'.