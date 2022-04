10









Restano ore di apprensione per Stefano Tacconi. L'ex portiere della Juventus, nato a Perugia 64 anni fa, ha avuto un malore nella serata di venerdì, quando è stato ricoverato nella giornata di sabato era invece con il figlio Andrea. Vicino a lui c'è tutta la famiglia: la moglie Laura, oltre ad Andrea i figli Virginia, Alberto e Vittoria. "C'è solo da aspettare e pregare", ha raccontato Andrea Tacconi sui social. DALLA SOCIETA' - Come racconta La Gazzetta dello Sport, la società ieri ha chiamato la famiglia per avere informazioni ed esprimere la sua vicinanza, lasciando poi ad Allegri le dichiarazioni pubbliche durante la conferenza della vigilia: "La cosa più importante adesso è mandare un grosso in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo il più presto possibile". Oggi probabilmente dai tifosi in trasferta a Reggio Emilia per la gara col Sassuolo arriverà un altro incoraggiamento per Stefano, le cui condizioni sono gravi ma stabili.