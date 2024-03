Il dispiacere c'è, non solo per il calciatore ma - soprattutto - per il ragazzo che è. La notizia dei 4 anni di squalifica interrompe un rapporto che sembrava scritto nelle stelle per le certezze generate negli anni passati. E invece.Nelle parole di Allegri si legge esattamente quanto si ascolta: "Umanamente mi dispiace - le sue parole in conferenza -. Ho scritto un messaggio l'altro ieri per quello che è successo. Sono umanamente molto dispiaciuto e calcisticamente, il calcio perde un calciatore straordinario".Proprio Max che l'aveva voluto di nuovo a Torino, anche dopo i tanti infortuni che aveva subito il francese: "Ho avuto la fortuna di allenarlo, un giocatore così è difficile da trovare. Sulla sentenza non posso entrare in merito. Umanamente sono dispiaciuto è un bravissimo ragazzo", la sua chiosa. Che sembra piuttosto definitiva.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.