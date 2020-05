Andrea Agnelli ha le idee piuttosto chiare. La Juve punta alla ripresa del campionato e vorrebbe terminare la stagione, tornando alla normalità del calcio in una non normalità del mondo che ne condizionerà la cornice. Ma ritornare in campo è l'obiettivo, per motivi economici e sociali, con una stagione da chiudere in differita. Ieri, il numero uno bianconero ha spiegato: "Io ribadisco con forza che la Juventus ha la ferma volontà di concludere la stagione 2019/20. Iniziando gli allenamenti il 18 maggio e le partite a giugno ci saranno modi e tempi per concludere le stagioni". La sua idea si era già colta e intravista in un like al commento di un tifoso su Twitter che parlava di una Juve diversa dal PSG, desiderosa di conquistare il titolo non di vederselo assegnare. IL MESSAGGIO - E con le parole di ieri, Agnelli ha mandato un messaggio ai suoi 9 giocatori all'estero. ​De Ligt, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Szczesny, Rabiot, Higuain e Ronaldo, tutti partiti per questioni di famiglia, per ritrovare gli affetti in un momento difficile per tutti. Ma è tempo di ripartire, almeno con gli allenamenti, anche individuali come prevede l'ultimo DCPM. Così il suo messaggio si fa sentire più forte in due delle nove direzioni, per sancire il tempo del rientro e la fine dei piccoli casi creatisi in questi giorni: Higuain e la sua volontà di restare in Argentina, poi limata dalle parole del padre, e Cristiano Ronaldo, finito in tanti polveroni in queste settimane, persino all'interno di un giallo ritorno già accantonato. Parole chiare per tutti: tornare per ripartire.