Il messaggio della Curva Sud: 'Da Juventus-Genoa torneremo a sostenere la squadra, saremo il 12° uomo'

A poche ore dal calcio d'inizio di Juventus-Genoa, la Curva Sud ha emanato un comunicato, attraverso il quale il cuore caldo del tifo bianconero ha fatto sapere che in occasione del debutto in panchina di Igor Tudor, tornerà il pieno sostegno del tifo organizzato nei confronti della squadra dopo le tensioni e le contestazioni dell'ultimo periodo. Di seguito il comunicato:"Noi non sappiamo se il nuovo progetto sarà più o meno vincente ma nella nostra anima siamo convinti che con l'arrivo di mister Tudor, uomo vero in campo e fuori, il vento avverso soffiato fino ad ora possa cambiare. Ci auguriamo che da oggi l'attaccamento a questa maglia e a questi colori che noi tanto amiamo.

Si riesca a percepire anche da voi che fino ad ora l'avete solo indossata senza capirne il peso e lasciandoci increduli. Questo augurio non vuole essere come una richiesta di vittoria certa, ma come la speranza di un popolo che vuole tornare a vedere brillare i propri colori. Colori che devono essere indossati come una seconda pelle. Da oggi, con Juve-Genoa, torneremo a sostenervi e la Curva Sud tornerà ad essere il 12° uomo".