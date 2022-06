"Non posso dire di essere totalmente felice, perché la corsa allo scudetto è stata importante, ma non siamo riusciti a ottenere i punti che ci servivano per vincerlo. I tifosi erano un po' dispiaciuti, avremmo voluto regalarglielo. E' un peccato e fa davvero male. Napoli è come un piccolo paese, i tifosi amano il loro club e i loro colori. Potevamo fare meglio ma siamo contenti per il ritorno in Champions. Perderemo alcuni giocatori, altri se ne andranno perché hanno il contratto in scadenza. Ci saranno alcuni cambiamenti". Fanno ancora discutere queste parole pronunciate da Kalidou Koulibaly nella giornata di ieri. Un'intervista percepita come ambigua e come segnale di allarme per il futuro, visto che il giocatore non rinnova, piace alla Juve ed è in scadenza nel 2023. E ora Napoli trema.