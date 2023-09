Come racconta Gazzetta, lain questo periodo si accende quando si accende. Non a caso i brividi per il Lecce sono arrivati tutti dalla sua destra, doveera in difficoltà anche con, buon sparring partner di Chiesa. Per il resto, il ritmo è stato troppo basso, i cross in area arrivavano a difesa schierata del Lecce, dove Pongracic e Baschirotto la facevano da padroni di testa. E a questo ritmo, il Lecce è riuscito a gestire la prima parte della sfida anche se non è mai riuscito a ripartire per la scarsa vena di Strefezza e Almqvist, ben tenuti da Rugani e Danilo, mentre Krstovic faceva a sportellate continue con Bremer.