Quando mancano ormai poche ore alla chiusura del mercato invernale, Federico Bernardeschi "rischia" sempre di più di dover abbandonare l'idea di tornare in Serie A, come avrebbe sperato. Il giocatore del Toronto, ha aspettato a lungo la Juventus anche se i bianconeri non erano l'unica opzione. Ci aveva pensato anche la Roma. L'ultima novità che riferisce il Messaggero riguarda invece l'altra sponda della Capitale. Bernardeschi infatti era finito nel mirino della Lazio che però, avrebbe deciso di abbandonare l'idea, giudicando la rosa a disposizione di Sarri competitiva per raggiungere gli obiettivi stagionali.