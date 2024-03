Secondo quanto riportato da Il Messaggero,è al centro dell'interesse di numerose squadre, con lain prima fila, ma è incline ad ascoltare una nuova proposta dalla Lazio. L'atteso incontro è pianificato per questa settimana: in casasi spera che possa risolvere il divario di 1 milione di euro tra la richiesta del giocatore e l'offerta del club. Questo confronto potrebbe essere cruciale per il futuro del giocatore, determinando se rimarrà con la Lazio o si unirà a una delle altre squadre interessate, tra cui la Juventus.