L'allenatore dellaMassimodomani sera scenderà in campo contro la Carrarese per il ritorno della gara dei playoff (andata pareggiata per 1-1). Sembra però molto probabile che al termine dell'annata il tecnico della Juventus Next Gen possa lasciare i bianconeri. Stando a quanto riferisce oggi Il Messaggero l'allenatore sarebbe finito nel mirino del Pescara per la prossima stagione. Non sarebbe il solo, in lista anche Gennaro Volpe, Emanuele Troise, Ezio Capuano, Enrico Barilari e Vincenzo Cangelosi. Tutto però dipenderà dalla decisione finale di Brambilla.