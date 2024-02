Quale futuro per Felipe Anderson? L'esterno offensivo della Lazio ha il contratto in scadenza a giugno. Claudio Lotito non andrà oltre alla proposta di un rinnovo quadriennale (con opzione sino al 2028) a 3 milioni di euro con bonus facile per arrivare a 3,5. Niente a che vedere invece con l’accordo da 4 milioni (più commissioni) che pare aver trovato con la Juventus già da novembre. A giugno scade il contratto del brasiliano: senza rinnovo, può già firmare per i bianconeri, come riferisce il Messaggero.