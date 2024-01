Come già riportato da giorni, secondo il Messaggero, la Juventus avrebbe già trovato l'accordo con Felipe Anderson intorno ai 4 milioni di euro annui. Il giocatore della Lazio ha il contratto in scadenza a giungo. Claudio Lotito comunque, proverà a convincere ancora il giocatore a cambiare idea e restare alla Lazio. Al momento però il brasiliano non ha accettato le offerte di rinnovo del club biancoceleste e la Lazio è consapevole che a questo punto sarà difficile riuscire a trattenerlo.