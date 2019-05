Il sodalizio tra Simone Inzaghi e la Lazio sembra giunto al capolinea. Lo sostiene il Messaggero. Alla base di questa supposizione ci sarebbero gli esiti negativi dei recenti colloqui tra il tecnico e la società biancoceleste. Inoltre, il rapporto tra l’allenatore ed il presidente Claudio Lotito si sarebbe incrinato nel corso dell’anno, a causa di alcune decisioni del numero uno della Lazio non condivise dal fratello di Filippo. Pare che Inzaghi abbia preso tempo per riflettere, ma la dirigenza laziale abbia comunque iniziato a valutare i profili dei possibili sostituti di Simone sulla panchina della squadra fresca vincitrice della Coppa Italia. La Juventus tiene sotto osservazione la situazione: infatti Inzaghi è uno dei nomi accostati ai bianconeri per il dopo Allegri.