Felipe Anderson: rinnovo lontano, può lasciare la Lazio a gennaio?

ha appena regalato una vittoria importante alla Lazio in ottica qualificazione Champions, ma, come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri ( QUI i dettagli), le voci sul futuro del brasiliano, con la Juve interessata, non si placano. Il giocatore ha il contratto in scadenza con il club biancoceleste e un'offerta sul tavolo di Lotito da 3,5 milioni di euro che però non ha al momento accettato.Felipe, riferisce il Messaggero, sembra sempre più in imbarazzo quando deve rispondere alle domande sul futuro, "Ancora non posso dire nulla", le ultime dichiarazioni del brasiliano. Sicuramente resterà fino a giugno visto che all'aveva già detto no in estate. Vuole rimanere fino alla fine della stagione e conquistare un posto in Champions. Competizione però, che potrebbe giocare con un'altra maglia.La Juventus infatti si è mossa da ormai settimane, sondando il terreno con il giocatore e il suo entourage. In particolare, si legge,avrebbe già trovato un accordo con la sorella Juliana. Quattro milioni netti più altri alla firma. Il pressing bianconero per farlo firmare a febbraio è continuo. Dall'altra parte, la Lazio non rincorre più nessuno e non alzerà l'offerta già presentata al giocatore.Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta oggi dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.