Si chiude un mercoledì al ribasso per la Borsa italiana, con l'indice Ftse Mib che fa registrare un complessivo -1,47%. Un trend in rosso in cui s'inserisce perfettamente il titolo Juventus: -1,31%. La variazione rispetto a inizio anno è di -4.81%.

Peggio fanno altri titoli della galassia Agnelli/Elkann: Exor -3,74% e Stellantis -3,45%. Più contenuta la performance negativa di Ferrari: -0,72%.

Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, è salito di quasi 2 punti e adesso si attesta su quota 120.