Juventus, le 5 notizie di oggi lunedì 29 gennaio 2024

Giornata di fuoco in casae assoluto protagonista è tornato ad essere il calciomercato.C’è chi va e chi potrebbe arrivare. Moiseha completato nella serata le visite mediche con l’Atletico Madrid ; visite più approfondite del solito visto che l’attaccante è di rientro da un infortunio.Ma se lasi trova a salutare la punta classe 2000, dall’altra parte inaugura– sul fronte entrata -, in vista della chiusura del mercato in programma per l’1 febbraio alle 20. Spuntano nomi nuovi, nomi che hanno sorpreso più di un tifoso bianconero.