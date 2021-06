Oltre a macro-casi che riguardano Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, la Juventus si troverà ad affrontare il futuro di tutti i giocatori che rientreranno dai rispettivi prestiti. Tra questi Mattia De Sciglio, che ha ben figurato nella sua annata al Lione, tanto che più volte si è parlato di una possibile operazione per il riscatto. L’ex Milan si era ritrovato in Ligue 1 grazie anche alla fiducia di Rudi Garcia, che però non sarà più il tecnico dell’OL. Il suo addio unito alla limitata disponibilità economica della società ha ribaltato il finale della storia francese di De Sciglio, il cui futuro è nuovamente da ricalcolare. Nonostante queste circostanze, il suo buon rendimento ha riscosso un effetto positivo sul mercato, attirando l’attenzione di diversi club. Come riporta Calciomercato.com, sia Villarreal che Everton hanno mostrato gradimento per il classe 1992, senza però affondare il colpo. La Juve attende, perché non sembra puntare su De Sciglio, anche se ad Allegri non dispiacerebbe trattenerlo in rosa come possibile riserva da schierare per far rifiatare i titolari. In ogni caso, la dirigenza bianconera chiede circa 5 milioni di euro per la sua cessione. E così, la volontà di Allegri potrebbe riscrivere il futuro di un altro giocatore.