Non una novità. visto che Bayern e big inglesi da tempo provano ad aprire con la Juventus una via per il centravanti serbo. Interessamenti per il momento, che potrebbero diventare offerte monstre e che aprono nuovi scenari. Mentre la Juve lavora al rinnovo di Angel Di Maria e ai prossimi talenti da scovare, ecco nei radar bianconeri è rispuntato Gianluca. Come spiega la Gazzetta dello Sport, "l’ex centravanti del Sassuolo, in estate trasferitosi al West Ham per 38 milioni più bonus dopo i 16 gol con gli emiliani, non è mai passato del tutto di moda e negli ultimi tempi, stando a quanto filtra dai salotti della Premier, è tornato d’attualità nelle chiacchierate dei dirigenti bianconeri". Il tutto per una Signora più giovane e italiana. E dopo due tentativi andati a vuoto ai tempi del Sassuolo, il primo condotto dall’ex d.s. Fabio Paratici e il secondo dall’attuale dirigente Federico Cherubini, il terzo round potrebbe presentarsi in estate. Molto dipenderà da Vlahovic, ma sarà anche il finale di stagione della punta azzurra in Inghilterra, che sta giocando poco e non sta rendendo, con il suo West Ham che sta faticando in una stagione davvero brutta. Così, sottolinea la Gazzetta, il divorzio a giugno sembra tutt’altro che improbabile e la Juventus monitora la situazione per farsi trovare pronta nel caso in cui il sacrificio di Vlahovic dovesse diventare davvero necessario. Ci sono anche Inter e Milan.