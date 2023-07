Mentre in Italia e negli altri campionato europei il mercato chiuderà il primo settembre, in Arabia Saudita, nella Saudi Pro League, ci sarà più tempo per fare gli acquisti. Il mercato chiuderà infatti il 20 settembre, una notizia che riguarda indirettamente anche i club italiani e la Juventus, che avranno tempo fino a quella data per cedere i giocatori in Arabia.