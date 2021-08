E anche questo mercato si è concluso, con un gong che è sembrato più un sospiro di disappunto. Almeno per quanto riguarda la Juventus, che ha perso Cristiano Ronaldo e Merih Demiral, che ha portato a casa. Promossi? Bocciati? Di sicuro, per nulla soddisfatti.Si resta così: gli stessi del naufragio contro l'Empoli, gli stessi più Kean.Non solo tatticamente.Così la Juve (non) si è mossa. Nonostante i tentativi di ieri per Pjanic e ancora una volta terreni sondati per portare a Torino il sogno di parecchie estati, quel Mauro Icardi che vorrebbe ma non può. Anzi: prima non voleva, poi ha aperto, quindi l'impossibilità dell'affare dettata anche dalle condizioni del Psg. Al-Khelaifi ha tenuto tutti, persino l'attaccante argentino. Saranno decisivi questi mesi per capire come e quanto lo utilizzerà Pochettino.Solo questa mattina è definitivamente tramontata l'ipotesi Pjanic: pure gli ultimi tentativi - social - del bosniaco sono andati a vuoto. Il motivo è molto semplice: non si è creato lo spazio necessario per chiudere l'operazione. Economico e "numerico".Il giocatore aveva l'ok di Allegri, pure da tempo, ma non della società. Che tiene McKennie, ha mantenuto Kulusevski, si consola e punta su Kean. Svuotando le aspettative dell'ultimo giorno di mercato.