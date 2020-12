Nella sessione di calciomercato invernale che parte a gennaio, la Juventus cercherà di operare per dare a Pirlo un'alternativa a Morata in attacco. Non sarebbe la prima volta che la società bianconera interviene a gennaio per acquistare una punta di riserva. Nel passato recente, gli esempi più vicini sono quelli di Osvaldo, 18 partite e 3 gol con la maglia bianconera. Memorabile quello alla Roma nella stagione dei record 2013-2014. Decisamente meno memorabile l'esperienza a Torino di Nicolas Anelka: solo tre presenze per il francese e nemmeno la gioia di un gol.